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ضابط يوجه رسالة حازمة لإثيوبيا في كلمته أمام «السيسي» ينال تصفيق حار

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السبت، 03-07-2021 02:36 م

شهد حفل افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية التي دشنها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارات بأن مصر لن تفرط بحقوقها المائية أينما كانت، حيث وجه ضابط خلال كلمته أمام الرئيس رسالة حازمة غير مباشرة إثيوبيا.
واستشهد العقيد ياسر وهبة في كلمة أمام الحضور بأبيات شعرية من قصيدة شهيرة لشاعر "النيل" الكبير حافظ إبراهيم (مصر تتحدث عن نفسها):
أنا إن قدر الإله مماتي.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي
ما رماني رام وراح سليما.. من قديم عناية الله جندي
كم بغت دولة علي وجارت.. ثم زالت وتلك عقبى التعدي
أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن.. يُكَّدر وردي
..لا والله لن يكدروا وردي.
فيما قام الحضور بالتصفيق الحار له على هذه الكلمة الشجاعة.
وشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
 

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