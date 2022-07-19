صيدلانية تنهي حياتها بالقفز من الطابق الـ 11 والسبب ما حدث من زوجها في مدخل العقار

الثلاثاء، 19-07-2022
09:07 ص
أنهت صيدلانية
حياتها
بالقفز من الطابق الـ11 في منطقة العمرانية
، بعد خلاف نشب بينها وزوجها في مدخل
العقار، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وناظرت جهات التحقيق جثمان المتوفية،
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
ورد إخطار إلى اللواء
مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة العمرانية
، بـ سقوط سيدة
من الطابق الـ11، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية
إلى
مكان الواقعة.
وتبين من خلال تحريات
رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أنّ السيدة المتوفية سقطت
من الطابق الـ11، وأنها تبلغ من العمر 40 عامًا وتعمل صيدلانية
.
كما تبين من خلال
تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، أن الدافع وراء إقدامها لإلقاء نفسها من الطابق
الـ11، هو نشوب خلاف بينها وبين زوجها في مدخل العقار الذي تقطن به، وعقب الخلاف
صعدت إلى شقتها وألقت نفسها من منور السلم؛ لتسقط جثة هامدة.
وذكرت التحريات
المبدئية أنّ السيدة كانت تعاني من الاكتئاب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة تجاه الواقعة.