صوّر 9 معلمات من زميلاته.. الحكم على مشرف نشاط نشر صور مخلة لمعلمات





قررت المحكمة التأديبية بمحافظة سوهاج بالخصم 30 يومًا من راتب مشرف نشاط بإحدى مدارس إدارة أخميم التعليمية، فيما نسب إليه من اتهامات بملف القضية رقم 78 لسنة 2023 سوهاج رابع الإدارية، بتصوير عدد من المدرسات داخل المدرسة دون علمهن ونشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك في الدعوى رقم 23/ 11 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المدعو "ع. ا. و".

حيث باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في التهم المنسوبة إليه وتبين أنه استخدم صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المعنونة باسمه في تحرير منشورات وفيديوهات يظهر فيها بهيئته، وذلك بالتعرض لنمط إدارة مدرسته التي يعمل بها واتهامه إدارة المدرسة بإلغاء النشيد الوطني بطابور الصباح، وبطريقة بها إهانة واتهام إدارة المدرسة بنشر الغش بين الطلبة والتربح من بيع الأشجار بها، والإساءة للعاملين بالمدرسة، واتهامهم بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، بمناسبة عدم أدائهم للأعمال المكلفين بها على وجه كامل، والتلميح والتصريح على معلمات المدرسة بعبارات تحمل الإهانة، والتعرض لأخلاقهن وذلك بالمخالفة للتعليمات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استخدم أيضًا صفحته الشخصية على فيسبوك في تحريره منشورات مفادها الإهانة لمعلمات اللغة العربية بنفس المدرسة التي يعمل بها والبالغ عددهم 9 معلمات حال ذكره بالمنشور كلمة "براقش" موجهًا السؤال لمعلمي اللغة العربية والإكمال بعبارة أنه في حال كونه 9 براقش يكون المفرد إيه على اعتبار عددهم 9 وهن المتقدمات بشكوى قبله، وذلك في غضون العام الدراسي 2023.

وأنه نشر صور فيديو لإحدى الطالبات بالمدرسة بالصف السادس الابتدائي متضمنة عدم إجادتها القراءة والكتابة، ونشر الفيديو على صفحته الشخصية مظهرًا بذلك عدم قدرة معلمي اللغة العربية في إجادة التلاميذ القراءة والكتابة وإظهار العملية التعليمية بشكل لا يليق بالمدرسة في مواجهه جمهور الأولياء الأمور بالمخالفة للتعليمات.

كما أنه حرر منشورًا على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمن رفض معلمة السماح لابنته الذهاب إلى دورة المياه قاصدا بذلك إحدى معلمات الفصل وحفظت هذه الواقعة إداريًا، وقيامه أيضًا بالتنمر على قيادة المدرسة المدرسة باعتبارها سيدة عبر منشورات الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بعبارات بالمخالفة للتعليمات وعلى نحو لا يليق بالعملية التعليمية.

وأنه استخدم أيضًا هاتفه المحمول في تصوير معلمات المدرسة في غضون العمل وبشكل ملاحظ وبطريقة تمثل ضغطًا عليهن تخوفا من استخدام صورهن الشخصية في أية أعمال مخالفة ونشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وخروجه على مقتضى العملية التعليمية.

وقد ارتأت جهات التحقيق محاكمة المحال تأديبيًا طبقا للمواد المشار إليها رقم 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنه 2016 والمواد أرقام 149 /3، 4، 9 و150/1،2،8 17 من لائحته التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنه 2017، بمعاقبة المذكور بخصم 30 يومًا من راتبه.