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مريض
 
الخميس، 15-10-2020 03:16 م محمد فضل

أصيب الفنان اللبناني الشهير محمد شاكر نجل المطرب فضل شاكر، بوعكة صحية مفاجئة بعد ساعات من حفل زفافه، الأمر الذي دفع إلى نقله لإحدى المستشفيات.
ونشر محمد شاكر، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من داخل غرفته في المستشفى، في إحداها صورة للسرير كتب عليها "أكلنا عين والله"، والثانية صورة له وهو مستلقي على السرير، تظهر فيها يده، وكتب عليها "الحمدالله على كل حال".
وكان طرح محمد شاكر مؤخرا اغنية جمعته بالفنانة ريما يوسف بعنوان "حبيبي قلّي"، على طريقة الفيديو كليب.
الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان ريما يوسف، وتوزيع عباس صباح، وتم تصويرها خلال فترة الحجر الصحي الخاص بإجراءات فيروس كورونا.



 

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