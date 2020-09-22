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صور نادرة لفيضان النيل قبل بناء السد العالي

صور نادرة لفيضان النيل قبل بناء السد العالي
صور نادرة لفيضان النيل قبل بناء السد العالي
الثلاثاء، 22-09-2020 02:41 م عبد القادر وحيد
كانت الحياة في مصر قبل بناء السد العالي معرضة لكوارث بيئية خطيرة، بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة نادرة لطبيعة الحياة قبل بناء السد العالي، وأثناء الفيضانات، حيث كانت تصل مياه الفيضانات بالقرب من الأهرامات.
يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه محافظة البحيرة، مجموعة من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، مشددة على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة بشأن ارتفاع منسوب النيل على مدار اليومين المقبلين.
 وأضافت أن ارتفاع المنسوب قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، والتسبب في غرق مناطق واسعة.



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