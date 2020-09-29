صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما

الثلاثاء، 29-09-2020
10:54 ص
عبد القادر وحيد
انتشرت صور
نادرة على موقع التواصل الاجتماعي لسيدات سعوديات أثناء نزولهن
من الطائرة في ستينات القرن الماضي.
ونشر الصور
حساب نوادر من التاريخ وعلق عليها بالقول :" صور
نادرة لنساء
سعوديات، أثناء نزولهن من الطائرة في ساحة المطار
.. التُقطت الصور
قبل أكثر من ٦٧ سنة تقريباً".
وتفاعل رواد تويتر مع الصور
، حيث علق عليها أحد النشطاء بالقول :" الله
اكبر انظروا إلى النساء
في ذلك الزمن ملابس حشمة وستر وحياء".
وعلق آخر :" تاريخ جميل ، البعض لم يرى فيه إلا عباءة وغطوه".
كما علق أحد رواد تويتر :" الحشمة والستر من صفات أهل الجنة قال تعالى
مخاطبا آدم وهو في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى .. وأنك لا تظمأ فيها
ولا تضحى".