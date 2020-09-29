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صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما

صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما
صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما
 
الثلاثاء، 29-09-2020 10:54 ص عبد القادر وحيد
انتشرت صور نادرة على موقع التواصل الاجتماعي لسيدات سعوديات أثناء نزولهن من الطائرة في ستينات القرن الماضي.
ونشر الصور حساب نوادر من التاريخ وعلق عليها بالقول :" صور نادرة لنساء سعوديات، أثناء نزولهن من الطائرة في ساحة المطار .. التُقطت الصور قبل أكثر من ٦٧ سنة تقريباً".
وتفاعل رواد تويتر مع الصور، حيث علق عليها أحد النشطاء بالقول :" الله اكبر انظروا إلى النساء في ذلك الزمن ملابس حشمة وستر وحياء".
وعلق آخر :" تاريخ جميل ، البعض لم يرى فيه إلا عباءة وغطوه".
كما علق أحد رواد تويتر :" الحشمة والستر من صفات أهل الجنة قال تعالى مخاطبا آدم وهو في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى .. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى".



 

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