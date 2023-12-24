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صور.. مقتل مطربة على يد معجب دعاها للعشاء قبل أيام من حفل زفافها

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المطربة
الأحد، 24-12-2023 01:09 م


وقائع المعجبين مع الفنانين والمشاهير كثيرة، وغريبة أحيانًا، لكن الأمر هذه المرة وصل إلى حد القتل.
وفي التفاصيل، لقيت المغنية الماليزية زو جيا لينج حتفها على يد معجب دعاها للعشاء قبل أيام من حفل زفافها.
وقام أحد معجبي "زو" البالغة 26 عامًا بتتبعها لمدة عامين، ودعاها لتناول العشاء معه أكثر من مرة، ووافقت في النهاية على طلبه.
وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بين المغنية والمعجب، ما دفع الرجل البالغ 44 عامًا إلى طعنها 8 مرات في القلب والصدر والظهر.
ونقل الجاني جثة "زو" بالسيارة إلى مقر إقامته، ثم قام بإيذاء نفسه بنفس سلاح الجريمة، وحين وصلت الشرطة عثروا على "زو" جثة هامدة داخل السيارة.
وفشل الجاني في الانتحار، وجرى نقله إلى المستشفى، ولا تزال الشرطة الماليزية تواصل التحقيق في الدافع وراء جريمة القتل الغريبة والمأساوية.
وكانت "زو" تستعد للزواج في مطلع 2024، وكتب حبيبها في وداعها: "كنت محظوظا عندما دخلتِ حياتي، أبكي وأنا أفكر في لحظاتنا السعيدة، لأن عالمي ينهار الآن".



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