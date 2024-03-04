صور فاضحة بين طالبة الطب وعامل دليفري.. تفاصيل جديدة في وفاة نيرة صلاح

الإثنين، 04-03-2024
12:06 م
كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة الطالبة نيرة صلاح فتاة العريش
التي توفيت إثر تناولها مادة مسمومة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من جانب إحدى زميلاتها.
وقالت المصادر، أن هناك صورا خاصة وفاضحة ومحادثات مع عامل ديليفري (توصيل) يدعى "سمسم"، وراء انتحار الفتاة، فيما تم القبض على العامل ويجري استجوابه حاليا لمعرفة علاقته بالواقعة وما يحويه هاتفه الجوال من رسائل وصور ومحادثات.
وتابعت، كما تبين أن هناك محادثات على "جروب" طلبة كلية الطب البيطري وبها بعض التفاصيل حول الواقعة، وتهديدات تعرضت لها الفتاة قبل وفاتها، حيث تضمنت المحادثات مطالبة الفتاة بالاعتذار قبل أن يتطور الأمر ويتم نشر بعض الأمور الخاصة بها.
وكانت الطالبة نيرة صلاح، أقدمت على الانتحار بمادة سامة غير معلومة أثناء تواجدها في بيت الطلبة بجامعة العريش
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بوصول طالبة بجامعة العريش مصابة بإعياء شديد، نتيجة تناولها مواد سامة غير معلومة.