صور.. عملية جراحية لاستخراج آلاف الجنيهات من بطن مريض

الثلاثاء، 08-09-2020
08:51 م
محمد فضل - متابعات
تمكن
الأطباء في مستشفى قصر العيني، من استخراج
مبلغ مالي بلغت قيمته 6500 جنيه من بطن مريض
في عملية جراحية
استغرقت 4 ساعات.
وقال
الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العيني، والذي أجرى العملية،
إن المريض
كان يعاني من ألم شديد في البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح
أنه يعاني أيضا من التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم
إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التي استغرقت 4 ساعات، حسب اليوم
السابع.
وأضاف
الطبيب: "كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة في أربع لفافات مما سببه له
مشاكل في الأمعاء، لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة لاستخراج
عملات وأشياء غريبة من البطن
فمن قبل استخرجت من معدة مريض
، 39 مسمارا وقصافة وولاعة".