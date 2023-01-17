الثلاثاء 17 يناير 2023
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صور عارية تقود "عبير" إلى الإعدام وزوجها للسجن 3 سنوات.. ما القصة؟

ظهور فنان شهير بعد اختفاء 17 عامًا مصابًا بمرض نادر يحزن الجميع

رونالدو يوجه سؤالًا محرجًا لـ تركي آل الشيخ.. فكيف رد عليه؟

واقعة غريبة.. امرأة تقاضي أزواجها الثلاثة في محكمة الأسرة بطنطا

الهند تهدم مسجدًا تاريخيًا بني قبل نحو 5 قرون (فيديو)

بعد قرار البنك المركزي.. ضربة لـ الدولار في السوق السوداء

بيان عاجل من " كاف" بعد انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا

إيران تعدم نائب وزير الدفاع السابق وترفض تسليم جثمانه لدفنه

محامية قاتلة والدتها: عشيقها الطفل حب يثبت رجولته وفض بكارتها والبنت ضحية

محاكمة صحفيان فرنسيان لابتزاز ملك دولة عربية

ADS
 

صور عارية تقود "عبير" إلى الإعدام وزوجها للسجن 3 سنوات.. ما القصة؟

4bd32161-0ef6-475f-b10d-d5236fe1f966
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 17-01-2023 03:08 م

 

 

لم تكن السيدة الأربعينية تتخيل، أن حصول أحد الأشخاص على صورها عارية سيدفعها إلى حبل المشنقة، بعد أن حاول هذا الشخص الإلحاح على السيدة لممارسة الرذيلة وإلا سيفضحها بهذه الصور، فما كان منها إلا أن أخبرت زوجها واتفقا على التخلص من هذا الشخص بحيلة شيطانية.

 

استدرجت السيدة الأربعينية هذا الشخص بالاتفاق مع زوجها، إلى أحد المنازل بحجة ممارسة الرذيلة، ولكنها كانت تجهز مع زوجها للتخلص من المجني عليه، فحضرت للمجني عليه طعاما دست له بداخلة منوم، وأجهز زوجها علي المجني عليه وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، بل وقاما بتقطيع الجثة لـ أجزاء وألقوا كل جزء في مكان مختلف إلى أن افتضح أمرهم.

 

قرار من المحكمة بالإعدام

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة اليوم "الثلاثاء" بالإعدام شنقا لربة منزل والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لزوجها بتهمة استدراجهما موظفا بالمعاش وقتله بعد أن وضعا له منوما في الطعام ثم قطعا جثته إلى ثلاثة أجزاء وإلقائها في صحراء حلوان.

 

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

 

تفاصيل الواقعة

كان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية أحال "عبير م ح"، 45 سنة، ربة منزل، و"أسامة ع أ أ"،51 سنة، موظف، لمحكمة الجنايات لأنهما خطفا المجنى عليه عبد العظيم سيد أحمد، بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير الشرعية بأن هاتفته وتواعدا للقاء بمنزل أحد أقاربها لعلمها بخلوه من الأشخاص وما أن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني زوجها بإحدى غرف المنزل.

 

واقترنت الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتلا المجنى عليه "عبد العظيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني، وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة، بطعام أعدته وقدمته إياه، وما أن تناوله المجنى عليه، حتى غالبه النعاس، فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وطعنه المتهم الثاني "زوجها" عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدمًا السلاح الأبيض حتى أودت بحياته.

 

وتخلصت المتهمة الأولى من آثار جريمتهما بتجزئة جثمان المجنى عليه إلى ثلاثة أجزاء، قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة بصحراء حلوان وحاز وأحرز المتهمان سلاحا أبيضا "سكين" بغير ترخيص ومادة منومة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.

 

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة دفاعًا عن الشرف، بعد أن قام المتهم بتصويرها عارية وتهديدها إذا لم ترضخ لممارسة الرزيلة معه سيقوم المجني عليه بفضحها ونشر الصور.

 

وأضافت أنه بعد ذلك بدأ يهددها بالصور إذا لم ترضخ لأغراضه وممارسة الرذيلة، إلا أنها رفضت وقررت أن تحكي لزوجها ما حدث، وعقب إخبار زوجها طلب منها استدراجه إلى شقة لقريب لهما في منطقة حلوان بحجة قضاء بعض الوقت معها والتفاهم على إعطائها الصور الخاصة بها.

 

إقرأ ايضا

image (1)

ظهور فنان شهير بعد اختفاء 17 عامًا مصابًا بمرض نادر يحزن الجميع

2974661-1396430981

واقعة غريبة.. امرأة تقاضي أزواجها الثلاثة في محكمة الأسرة بطنطا

Capture

محامية قاتلة والدتها: عشيقها الطفل حب يثبت رجولته وفض بكارتها والبنت ضحية

أخبار متعلقة

تنزيل (1)

فاجعة.. «أبويا وإخواتي قتلوا ابني قدام عيني» والسبب صادم

Capture

طعنها وحاول ذبحها.. إنقاذ فتاة من مصير نيرة أشرف بالمنصورة في آخر لحظة (فيديو)

Capture

«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟

957607_0

«أخوك اغتصبني وصورني».. ينهي حياة شقيقه أمام المارة في الشارع: غسلت شرفي

Capture

هزت السعودية.. إحراق سيارة وبداخلها مالكها حتى تفحم لسبب صادم(فيديو)

بيا

قتل زوجته وصديقها في الشارع أمام الجميع بالشرقية (صور)