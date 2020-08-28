صور.. «شبح الزوج» يزور المنزل لوداع زوجته قبل وفاتها

الجمعة، 28-08-2020
08:19 م
فتحي مجدي
أظهرت كاميرات المراقبة، صورة لما قالت سيدة بريطانية إنه شبح
والدها الراحل وهو يزور منزله القديم، مما دفع والدتها المحتضرة لتقول: "لقد جاء من أجلي".
كانت نورما فيلا وهي من تكساس بالولايات المتحدة ترعى والدتها تيريزا البالغة من العمر 75 عامًا، والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان عضال لمدة شهرين.
وبعد أن ناقشت مع والدتها إمكانية ذهابها إلى دار المسنين بسبب تدهور صحتها، قالت نورما إنها ذهبت إلى غرفة نومها وبدأت "تتحدث" مع والدها لياندرو، الذي وافته المنية قبل عقد من الزمان.
وأضافت إنها تلقت إشعارًا على هاتفها أثناء قيامها بذلك، ينبهها إلى أنه تم اكتشاف حركة في الشرفة الأمامية. وعندما فحصت اللقطات، رأت "شخصية شبح
ية" تنقض وتجلس على مقعد الشرفة، في المكان المحدد حيث جلس والدها كلما استمتع بتدخين سيجارة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".
وعرضت تيريزا، وهي أم لثلاثة أطفال، مقطع الفيديو على والدتها، التي اعتقدت أنه زوج
ها، وابتسمت مدعية أنه هنا من أجلها.
وتوفيت تيريزا بعد بضعة أشهر في فبراير من هذا العام. وقالت نورما البالغة من العمر 55 عامًا، إنها تجد الآن لقطات الحادث "مطمئنة".
وأضافت: "أعتقد أن هذا قد يكون شبح
والدي. شعرت بالسلام عندما شاهدت الفيديو. أول ما خطر ببالي هو والدي - عرفت على الفور أنه هو".
وتابعت: "ظللت أشاهد الفيديو وكان يجلس دائمًا في ذلك المكان ويجلس دائمًا في الخارج للتدخين. كان هذا مكانه المفضل هناك. أشعر بالراحة عندما أعتقد أن والدي كان يراقبنا على حد سواء. أعتقد أنه كان هنا لطمأنتي".
وأوضحت أن الأطباء شخصوا إصابة والدتها على أنها مصابة بالسرطان في سبتمبر، وتوقعوا بأنها لن تعيش أكثر من ستة أشهر.
وذكرت: "في تلك الليلة كانت مريضة حقًا وكنا نتحدث عن مأوى بالفعل لأنها لم تعد قادرة على المشي بعد الآن. ذهبت إلى غرفتي وأتيحت لي لحظة. كنت بحاجة فقط إلى ترك كل شيء وبدأت أتحدث مع والدي".
واستطردت قائلة: "لقد شعرت بالارتياح حيال ذلك من خلال التحدث إليه - لقد شعرت بتحسن. بينما كنت مستلقية هناك، انقطع إخطاري على هاتفي بأن شيئًا ما كان على الشرفة".
وأوضحت: "لدي كاميرا أمان وهي ترسل إشعارًا عندما يكون هناك شيء ما. كنت أتوقع أن تكون قطة أو نوعًا ما من الحيوانات، ظللت أعيد لفها وكنت أقول: "ما هذا؟" لقد عرضت والدتي وأول ما قالته هو إنه يأتي من أجلي. لم تكن خائفة، ولم تكن تشعر بالهلوسة في ذلك الوقت".