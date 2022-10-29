السبت 29 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حُسن الخاتمة.. تصعد روحه أثناء سجدوه في صلاة المغرب (فيديو)

السماح لجميع مواطني دول الخليج بدخول هذه الدولة دون تأشيرة

بعد ارتفاع الدولار.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب

بعد 3 سنوات على طلاقها من معز مسعود.. زواج شيري عادل من طارق صبري

ضبط 5 مصريين بالكويت متلبسين بهذه الجريمة والإبعاد في انتظارهم

وقف تنفيذ إعدام «قاتل المنصورة».. قرار عاجل من النائب العام بعد ظهور أدلة جديدة

صور.. سعودي يكتشف خيانة زوجته له مع رجال آخرين بمساعدة شقيقاتها بطريقة صادمة

الكشف عن عقوبة إلقاء قطف السيجارة بالشارع في السعودية

يعمل في الدعارة وفعل معي هذا الأمر.. دنيا بطمة تفضح زوجها بعد طلاقهما(فيديو)

هل تتذكرون الرجل الذي دفع زوجته الحامل من أعلى الجبل؟.. المحكمة تحسم مصيره

ADS
 

صور.. سعودي يكتشف خيانة زوجته له مع رجال آخرين بمساعدة شقيقاتها بطريقة صادمة

e
السعودي الضحية
Native
Teads
السبت، 29-10-2022 10:54 ص
كشف مواطن سعودي،مقيم بالمغرب، والذي غدرت به زوجته المغربية، تفاصيل الليلة الأصعب في حياته، والتي جعلته يفقد الثقة في نفسه، لاسيما وأنه كان مُطيع لها ولطلباتها طيلة الوقت.

وقال المواطن السعودي، في لقاء مع قناة "شوف تي في" المغربية: " خربت حياتي كلها.. كنت بستأذن منها قبل ما أنزل للقهوة.. وفي النهاية سرقت شقى عمري"، والذي قدره بأنه شقى عمره طوال سنينه، موضحًا أنه منذ أن أقدم على المغرب خلال خمسة أعوام وهو يحول أمواله ويضعها "كاش" بالمنزل وهي فقط من كانت تعلم بالمبلغ.

وأردف السعودي، أن زوجته هددته بالقتل، وقالت له سأجر شخص بـ(500 درهم) لقتلك، وجميع تهديداتها مسجلة بالصوت على تطبيق الواتس أب، مُبينًا أن الجميع بمنطقتة بالمغرب يعرفون من هو الدكتور وائل الذي تزوج من السيدة "ض"، وأن فترة كورونا كانت السبب في عدم استخراج الأوراق الرسمية لزواجه وإقامته، وهو ما استغلته زوجته وأسرتها، الذي زعم أنها شبكة للأعمال المنافية للأداب.

وأكمل حديثه، متهمًا زوجته بأنها كانت شديدة الغيرة، وكانت تغار من والدته وأبنائه الست، باكيًا بسبب جحودها وإجباره على عدم التواصل مع أطفاله، مسترجعًا تفاصيل ليلة خدعها الأخيرة له بعد أن اقنعته أنها مسافرة الدار البيضاء بالمغرب لرؤية شقيقتها التي كانت تمكث في فرنسا، وهي مع رجل غيره.
وروى المواطن السعودي، أن شقيقات زوجته كانوا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، الخاص بها في حين وجوده معها في المنزل، ويتحدثون مع رجال آخرين باسمها، ووقت خروجه تفتح لهم الكاميرا مقابل المال: "كانت تعمل حسابين وانا اكتشفت ذلك".




 

إقرأ ايضا

2018_9_3_14_38_18_139-740x470

حُسن الخاتمة.. تصعد روحه أثناء سجدوه في صلاة المغرب (فيديو)

Capture

بعد 3 سنوات على طلاقها من معز مسعود.. زواج شيري عادل من طارق صبري

images

ضبط 5 مصريين بالكويت متلبسين بهذه الجريمة والإبعاد في انتظارهم

أخبار متعلقة

196-104517-egyptian-artist-youssef-fawzy_700x400

يوسف فوزي: خنت جميع زوجاتي وضربت أحمد زكي بجد حتى نزف

houz

فيديوهات جنسية لرئيس جماعة تهز المغرب

تنزيل (2)

محلل لغة جسد يصدم مذيعة بعدما كشف أمرًا لا يعرفه أحد عنها: حسسني كأنه زوجي

download

إسراء في دعوى خلع: نام معايا ومع أمي.. قفشتهم في الحمام بدون ملابس

2019_7_1_22_46_2_738

فيديو.. ضابط شرطة يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم ينتحر

فيديو-فضيحة-فيديو-فتيحة-روتيني-اليومي-في-الحمام

تفاصيل القبض على « فتيحة روتيني اليومي» بسبب فيديو الحمام