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صور زوجة جورج قرداحي تتصدر الترند

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قرداحي
Native
Teads
الأربعاء، 12-01-2022 11:52 ص

تصدرت إيدا زوجة الاعلامي جورج قرداحي الترند في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت لها العديد من الصور، مشيدين بجمالها.
وفي تصريح سابق لها، تكلمت إيدا عن زواجها من قرداحي، قائلة انها تزوّجته وسيماً وأمضيا معاً أكثر من 20 عاماً قبل أن تشاركهما الشهرة حياتهما، معتبرةً أنه باستطاعتهما تمضية حياتهما الباقية مع الشهرة.
ووصفت الزوجة حياتها مع زوج وسيم ومشهور :"زوجي رجل وسيم، وقد غيّرت الشهرة حياتنا وعانينا صعوبات مع بداية دخوله هذا العالم، لكن لم تتعرض حياتنا الزوجية للخطر، وحبّنا لم يتغيّر، وهذا هو الأهم، اعتدنا مع الوقت على هذا النمط من الحياة".


 

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