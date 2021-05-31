صور... رجل أعمال كويتي يجهز لافتتاح أول مطعم لتقديم الديدان في الخليج

الإثنين، 31-05-2021
12:21 م
أجرت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية حوارا مع رجل الأعمال
الكويتي
“جاسم بوعباس” والذي قضى سنوات في تربية الديدان
من أجل إطعامها للحيوانات.
وأشارت إلى أن “بوعباس” يأمل حاليا في أن تجد الديدان
لها
طريقا لتصبح ضمن الوجبات التي يتناولها المواطنون في دول الخليج.
ونقلت عن “بوعباس” أن طموحه هو أن تصبح الديدان
طعاما بديلا
ناجحا بالنسبة للبشر لما تحتويه من بروتين.
وذكرت الوكالة أن نحو 1000 من الحشرات المختلفة يتم تناولها
في أنحاء العالم وتدخل في موائد الطعام لنحو ملياري شخص في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية،
كما أن أنواع من الديدان
أصبحت تدخل في بعض الأطباق بعواصم عالمية لما تحتويه من بروتين
بديل عن مصادر البروتين التقليدية.
ولفتت إلى أن “بوعباس” يسعى لتوسيع استثماره وإدخال الديدان
في طعام الخليجيين من خلال ما يمكن وصفه بأول مطعم
من هذا النوع في الخليج.
وذكر “بوعباس” أنه ينتج عادة ما بين 3 إلى 6 آلاف دودة كل
3 أشهر وفي بعض الأحيان يصل الإنتاج إلى نحو 10 آلاف.
وتحدث عن أنه وقبل الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا،
كان يستعد لنقل صناديق من الديدان
إلى دول خليجية أخرى خاصة السعودية. وعندما سألته
الوكالة عن طعم الديدان
، أجاب بأنه لا يعرف لأنه لم يحاول أكلها مطلقا من قبل.