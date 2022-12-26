صور حميمية تثير الجدل.. أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف

أثارت صور للفنان أحمد الفيشاوي، مع الفنانة رانيا يوسف، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حميميتها.

ونشر "الفيشاوي"، صورًا من جلسات العمل لأحدث أعماله السينمائية "ورد ريحان"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر افي الصور رفقة الفنانة رانيا يوسف، والمؤلف محمد نبيل.

وعلق "الفيشاوي": "العمل على سيناريو ورد ريحان، والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب رانيا يوسف".

وظهر "الفيشاوي" وقد ارتمى في أحضان "يوسف"، فيما كانت ترتدي فستانًا قصيرًا مفتوح الصدر أيضًا، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على حساب أحمد الفبشاوي، حيث تغزل البعض في رانيا يوسف، بينما انتقد البعض جرأة إطلالتهما.









