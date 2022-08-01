صور جريئة.. محمد رمضان في أحضان فتاة إسرائيلية ويشرب الخمر في اليونان

الإثنين، 01-08-2022
01:34 م
أثار الفنان محمد رمضان
، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد الكشف عن صور نشرتها فتاة إسرائيلية وهي في أحضانه باليونان، كما ظهر في أحضان
فتاة أخرى يشرب الخمر.
وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صور للفنان محمد رمضان
مع فتاة
إسرائيلية تُدعى مايا زكريا، وهو ترتدي مايو البحر، واخرى وهو يحتضنها أثناء الحفل
الغنائي الذي احياه في اليونان، مساء الجمعة.
وتعرض الفنان محمد رمضان
لحالة من الانتقادات الواسعة من متابعيه عبر مواقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين اعربوا عن استيائهم الشديد من هذه الصور، وقال
أحدهم ": غالبًا هي عرب 48 اسمها مايا زكريا اسمها مش يهودي".
بينما ظهر في احضان فتاة أخرى وهو مخبئًا كاس من الخمر خلف ظهرها أثناء
التقاط صورة معها، وهو ما عرض الفنان لهجوم كبير من الجمهور.