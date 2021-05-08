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صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

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الاطفال
Native
السبت، 08-05-2021 11:02 ص المصريون
لقي ثلاثة أطفال عراقيين مصرعهم، أمس الجمعة، إثر تركهم في سيارة ذويهم شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى اختناقهم.
وقالت مصادر أمنية، ووسائل إعلام محلية، إن ثلاثة أطفال “ولدين وبنتا”بعمر 3- 4 سنوات، توفوا إثر تركهم في سيارة والدهم لعدة ساعات في الحر، مما أدى إلى وفاةهم، وفقًا لموقع بغداد.
وأضافت تلك المصادر،أن الشرطة المحلية لمنطقة البلديات شرقي بغداد تلقت إخباراً من المواطنين القريبين من الحادثة، ووصلت لمعرفة التفاصيل، لكنها وجدت الأطفال قد فارقوا الحياة.
ولم يتضح على الفور سبب ترك الأولاد في تلك السيارة، وفيما إذا كان هناك إهمال من قبل ذويهم أو تعمد بذلك.



 

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