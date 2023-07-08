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قضايا وحوادث
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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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"صور المتّهم في حادث مدينتي
الحادث
السبت، 08-07-2023
12:35 م
نسمه عبد الوهاب
تخرج من كلية الطب العسكري، حيث نشرت الصور وهو يرتدي الزي العسكري، بخلاف عدة صور أخرى.
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قتل
ظابط
حادث مدينتي
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