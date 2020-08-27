صور.. الشاب ذو «الإبهام الطويل» يخيف الناس

الخميس، 27-08-2020
09:26 م
فتحي مجدي
لدينا جميعًا مواهب أو ميزات غريبة تجعلنا نتميز عن بعضنا البعض، لكن هذا الشاب
يتميز بسمة غير طبيعية، جعلت كل من يراه يبد مندهشًا ومستغربًا.
وعادةً ما يبلغ طول إبهام جاكوب
بينا البالغ من العمر 21 عامًا بوصتين، لكن يمكن أن يمتد إلى خمس بوصات ونصف.
اكتشف جاكوب
لأول مرة أن إبهامه كان فريدًا عندما كان مراهقًا. وعلى الرغم من كونه "غير طبيعي"، فقد أكد الأطباء أنه غير مرتبطة بأي حالة طبية أساسية.
والآن، قام ببناء قاعدة جماهيرية واسعة على تطبيق "تيك توك" لنشر مقاطع فيديو منتظمة تدور حول حياته اليومية بأصبعه الطويل.
وفي حين سارع عدد من الأشخاص إلى التشكيك فيه، وأن الفيديوهات "مزيفة"، سارع جاكوب
إلى نفي ذلك، قائلاً لموقع "بازفيلد" الأمريكي، إن إبهامه حقيقي.
وأوضح: "قمت فقط بخلع إبهامي، بإخراجها من محجرها، لجعلها تبدو أطول. يقول طبيبي إنه غير طبيعي ولكن لا يمكنه ربطه رسميًا بأي حالة طبية معروفة".
ونظرًا لأن أصابعه طويلة بالفعل، قال إنه من الصعب ملاحظة الطبيعة الغريبة لإبهامه حتى يخلعه، والذي يقول إنه لا يسبب ألمًا له.
ويعترف جاكوب
أنه لم يتوقع أبدًا أن يتلقى إبهامه الكثير من التقدير، مما يكسبه أكثر من مليون متابع.
قال: "عندما نشرت أول فيديو لي على "تيك توك"، لم يكن لدي أي دليل على أنني سأحصل على هذا النوع من الاهتمام منه. كان لدى الناس ردود فعل متباينة، مثل الاشمئزاز، أو الفزع، أو الفضول".
عندما رد جاكوب
على تعليق أحد المعجبين الذي جاء فيه: "كيف يغير هذا الرجل إبهامه والعلماء لا يأخذون حمضه النووي؟" شعر مستخدمو "تيك توك" بالفزع الشديد من صوت العظام في تكسير إبهامه.
قال أحدهم: "إنها تصدر ضوضاء؟! يا إلهي". وأضاف آخر: "انتظر لحظة، هذه ليست مزحة ...؟"، وتساءل ثالث: "كيف نعيدها معًا؟".
وأثناء نشأته، قالت كارين براجانا والدة جاكوب
إنها لم تقلق أبدًا بشأن إبهام ابنها الطويل، واعترفت في كثير من الأحيان بالمزاح معه بأنه حصل عليه من الساعات الطويلة التي قضاها في اللعب.