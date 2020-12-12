صور.. الرئيس يفاجئ عروسين في شمال سيناء يوم «الصباحية»

السبت، 12-12-2020
01:31 م
المصريون
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي
العروسين
، سيدة ميزار وأيمن رمضان،
من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شمال سيناء
، بهدية غير متوقعة في ثاني أيام زواجهما،
يوم “الصباحية”.
وأمر السيسي
بتلبية طلبهما لتوفير مسكن خاص لهما بالعريش، وهو ما
كان مفاجئة للعروس التي لم تتوقع أن يصل صوتها بهذه السرعة للرئيس المصري وأن يستجاب
طلبها.
وقالت سيدة ميزار إن حفل زفافها كان مساء الخميس، وهي تعيش فرحة
لا توصف باستجابة السيسي
وتوفير شقة لهما في الصباحية، مشيرة إلى أنها وُلدت فاقدة
لنعمة البصر، ولها 3 شقيقات مثلها فاقدات لنعمة البصر أيضا.