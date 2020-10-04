(صور) أول فوج من المعتمرين بالحرم المكي

الأحد، 04-10-2020
10:33 ص
عبد القادر وحيد- وكالات
شرعت
وزارة الحج والعمرة في السعودية بالتعاون مع
الجهات المعنية في المملكة، في استقبال المعتمرين
.
وبحسب
ما ذكر ته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بدأت أولى طلائع المعتمرين
بعد منتصف الليلة الماضية، أداء مناسك العمرة في الحرم المكي.
ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات أداء العمرة والزيارة
تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة
وصحة المعتمرين
من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت
الوكالة أن المعتمرين
من مواطنين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة، توافدوا على مكة
المكرمة منذ الساعة الثانية عشرة ليلا.
كما
أظهرت بعض الصور عددا من المعتمرين
يؤدون الطواف
في صحن المطاف حول الكعبة، وفقا لمبادئ
التباعد الاجتماعي، ومع ارتداء الأقنعة الواقية.
من
جانبه وجّه وزير الحج والعمرة السعودي، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات
العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين
والمصلين، وفق أعلى معايير
الجودة في تقديم الخدمات.
وبحسب
الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المختصة بالسعودية، فسوف تشهد المرحلة
الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد.
ويخصص
لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية
بدقة عالية.