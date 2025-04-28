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صورها داخل فيلتها وخلع بنطاله لها.. الحكم في واقعة انتصار والشاب

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الإثنين، 28-04-2025 12:46 م

 

قضت محكمة استئناف مطروح على المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار، بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على إثر خلع ملابسه ومحاولة التحرش وعمل إيحاءات جنسية ومحاولة فتح سيارتها.

وتعود تفاصل القضية عندما تعرضت الفنانة انتصار خلال وجودها في فيلتها الخاصة للتحرش من قبل المتهم، بعد أن صورها خلسة دون علمها، بالإضافة إلى تنفيذ أفعال خادشة للحياء والإيحاءات الجنسية كما خلع بنطاله وكشف عورته وذلك خلال قيادتها سيارتها، محاولا فتح باب السيارة التي كانت تستقلها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

عقب ذلك توجهت الفنانة انتصار إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة التي حدثت بها الواقعة، وحررت المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن فور صدور أمر ضبط وإحضار للمتهم مرتكب الواقعة، وتم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت جهات التحقيق التي أحالته إلى المحكمة المختصة وتم الحكم على المتهم بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

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