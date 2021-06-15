الثلاثاء 15 يونيو 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سامح شكري: إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة

بالصور.. صعيدية تغرز مفكًا في رأس رجل ألحّ عليها للزواج منها

تفاصيل ما دار بين الشيخ محمد حسين يعقوب والمحكمة وهذا ما قررته

شوبير ينهار أثناء دفن شقيقه

الرئيس يدعو أمير قطر لزيارة مصر

تنفيذ حكم القتل في السعودي مصطفى آل درويش لخروجه على ولي الأمر

شاهد.. صلاح يحسم جدل انفصاله عن زوجته بعد حذف صورها من حسابه

صورتين لـ الملك سلمان بينهما 30 عامًا وهو يفعل نفس الأمر

إيمي سمير غانم تنشر صور ورسالة مؤثرة لوالدها

الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

ADS
 

صورتين لـ الملك سلمان بينهما 30 عامًا وهو يفعل نفس الأمر

image
الملك سلمان
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 01:33 م

نشرت «دارة الملك عبدالعزيز»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تبرعه بالدم، بينهما 30 عامًا.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن الصورة الأولى كانت عام 1397 هـ (1977 م)، والثانية عام 1427 هـ (2006 م).
والتقطت الصورتان للملك سلمان حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، حيث أظهرتا مدى حرصه على المشاركة الدائمة في الأعمال والمبادرات الخيرية والإنسانية.
وجاء نشر الدارة لصورتي خادم الحرمين تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالـدم.


 

إقرأ ايضا

الملء الثاني لسد النهضة

سامح شكري: إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة

الرجل

بالصور.. صعيدية تغرز مفكًا في رأس رجل ألحّ عليها للزواج منها

محمد حسين يعقوب والمحكمة

تفاصيل ما دار بين الشيخ محمد حسين يعقوب والمحكمة وهذا ما قررته

أخبار متعلقة

الملك سلمان

السعودية.. توجيهات هامة من الملك سلمان

3435-175

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بنشر صورته عندما تعرض للإفلاس

Capture

شاهد.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة

loTBpC1w_400x400

عائض القرني يكشف سبب تغير خطابه: اكتشفت سماحة الإسلام

640

ليس بينهم مصر.. السعودية تعلن السماح بدخول الوافدين من 11 دولة

hs_wlmlk

زواج الأميرة حصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان (صور)