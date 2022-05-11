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صوّرته أثناء علاقة بينهما.. حبس فتاة 5 سنوات بتهمة ابتزاز شاب في القاهرة

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الأربعاء، 11-05-2022 08:50 ص

على عكس المعتاد في قضايا الابتزاز الإلكتروني، قامت فتاة بابتزاز شاب بصور ومقاطع فيديو فاضحة، بعد أن استدرجته في إقامة علاقة معها وتصويره من خلال هاتفها، وأرسلت الصور لشركائها لابتزازه والحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور.
وتقدم الشاب ببلاغ للأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من جانب الفتاة وشخصين آخرين.
ومن جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الفتاة وشركائها ومواجهتهم ببلاغ الشاب، واعترفوا بجريمتهم، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لكل منهم.
 

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