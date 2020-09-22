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صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

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صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عام بالطائف

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف
صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف
الثلاثاء، 22-09-2020 11:19 ص عبد القادر وحيد
انتشرت صورة نادرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمسجد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس في الطائف بالسعودية قبل 100 عام.
ونشر الصورة حساب نوادر من التاريخ وعلق عليها بالقول: "صورة نادرة جداً لمسجد الصحابي الجليل عبد الله بن العباس رضي الله عنه في الطائف . التُقطت الصورة قبل أكثر من ١٠٠ سنة تقريباً".
وتفاعل رواد تويتر مع الصورة، حيث علق الباحث نايف بن هزاع الشريف قائلا :"وردت هذه الصورة في كتابنا الشخصيات الهاشمية ص ٣٩٨".
وعلق آخر : " ١٠٠ سنة فقط وكأن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم..تطور الزمان بسرعة كبيرة جدا خلال مئة سنة".

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