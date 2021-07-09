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صورة نادرة لـ الملك سلمان مع الملك سعود في حدث تاريخي

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الملك سلمان
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الجمعة، 09-07-2021 11:33 م

نشر حساب مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تذكارية توثق افتتاح أول محطة للهاتف اللاسلكي بمدينة الرياض.
وأظهرت الصورة المنشورة الملك الراحل سعود بن عبد العزيز وهو يُجري اتصالًا تجريبيًا أثناء افتتاح محطة الهاتف اللاسلكي الأولى من نوعها بمدينة الرياض، وذلك في عام 1377هــ الموافق 1957 م.
وظهر في الصورة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والذي كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض، كما ظهر في الصورة إلى جوار الملك الراحل سعود بن عبد العزيز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والذي كان يشغل وقتها منصب وزير المواصلات.
 

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