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صورة نادرة لـ ابن مديحة يسري ومحمد فوزي .. توفي في ريعان شبابه .. وهذا سبب الوفاة

عمرو محمد فوزي
صورة نادرة لـ ابن مديحة يسري ومحمد فوزي .. توفي في ريعان شبابه .. وهذا سبب الوفاة
 
الإثنين، 05-10-2020 09:09 ص خلود عادل
كثير من المآسي تحدث في حياة البشر لكنها تكتسب أهمية أكبر إذا وقعت في حياة فنان حيث أن شهرته توصل القصة لأكبر عدد ممكن من الناس.

هذا الأمر ينطبق على الفنانة مديحة يسري التي توفي نجلها عمرو في ريعان شبابه رغم أنها لم تنجب غيره.

عمرو كان ثمرة زواجها من الفنان الراحل محمد فوزي بعد زواج دام 10 سنوات بين الطرفين.

أولت مديحة يسري اهتماما كبيرا برعاية نجلها الذي احترف العمل في مجال الرياضة والبطولات الفردية مثل رياضة الكراتيه .

وتوفي عمرو عن عمر يناهز 26 سنة بسبب حادث سيارة.
 

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