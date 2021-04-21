صورة مذهلة من صلاة المغرب بالمسجد الحرام

الأربعاء، 21-04-2021
10:15 ص
محمد فضل
أثارت صورة ضوئية للمصلين في المسجد الحرام
أثناء صلاة المغرب
، إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي، فيما وصفوها بالمبهرة.
وظهر في الصورة مصلين في المسجد الحرام
أثناء صلاة المغرب
، روعة التنظيم وجمال المنظر حول الكعبة المشرفة.
فيما وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي منظومة خدمية متنوعة وشاملة حول الكعبة المشرفة، حرصاً على تسهيل عمليات الدخول والخروج من صحن المطاف وأداء الطواف، وسط بيئة صحية متكاملة ومراعية للإجراءات الاحترازية ومتطلبات مكافحة العدوى.
كما نظمت كوادر مؤهلة ومدربة من الأمن المدني والإدارة العامة للتفويج والحشود عمليات الطواف حول الكعبة المشرفة لتنظيم المسارات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعامل مع الحالات الطارئة للطائفين.