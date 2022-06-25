صورة قاتل نيرة أشرف مع محمد رمضان تثير ضجة (تفاصيل)

السبت، 25-06-2022
02:03 م
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة للمتّهم بذبح
فتاة المنصورة نيرة أشرف
، إلى جانب الممثل محمد رمضان
، قبل أن تتضح الحقيقة.
ويظهر في الصورة شابّ إلى جانب محمد رمضان
، وجاء في النصّ
المرافق للصورة المتداولة "صورة للقاتل
مع محمد رمضان
! تُرى هل من المفترض أن
يُحاكم القاتل
وحده؟!".
واحتجّ ناشرو الصورة بأنّ الأفلام التي قدّمها الفن
ان الشهير
تروّج للعنف والقتل والبلطجة، وأنها يجب "أن تُحاكم على تصديرها النماذج السيئة
للمجتمع".
وحظي هذا المنشور بمئات المشاركات على صفحات عدّة، بعد أيام
على انتشار مقطع فيديو لشاب يطعن فتاة في الشارع قبل أن يمسك به المارة.
وقد أمرت النيابة العامّة المصريّة بحبس المتهم محمد عادل
أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات "لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع
سابق الإصرار أمام جامعة المنصورة"، بمحافظة الدقهلية.
وجاء في بيان للنائب العام، الثلاثاء "أقرّ (المتهم)
بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها
الارتباط به".
في هذا السياق، ارتفعت أصوات توجّه أصابع الاتهام للإنتاج
الدرامي والفن
ّي وتحمّله مسؤوليّة نشر ثقافة العنف.
إلا أنّ الشخص الظاهر في الصورة مع الممثل محمد رمضان
ليس
نفسه المتّهم بجريمة القتل.
فقد نشر رمضان الصورة في حسابه الرسميّ على موقع فيسبوك في
الرابع من يناير2022، مشيراً إلى أنّها ملتقطة في كاليفورنيا في الولايات المتّحدة
الأمريكية.
وقد ذكر مستخدمٌ في أحد التعليقات أنّ الصورة تعود لشابّ
اسمه كيفن جوزيف.