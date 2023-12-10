صورة صادمة لـ محمد منير في أحدث ظهور له

ظهر الفنان محمد منير بإطلالة صادمة ووزن زائد خلال تحضيره لأحدث أغانيه.

وانتهى المطرب الكبير محمد منير، منذ ساعات قليلة، من تسجيل أغنية جديدة، من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو.





موعد طرح أغنية محمد منير

ومن المقرر طرح هذه الأغنية خلال أيام قليلة من الآن، وتحديدا مع بداية العام الجديد 2024، حيث يتم عمل المكساج الخاص للأغنية، تحت إشراف عصام كاريكا.

أحدث أغاني محمد منير

لم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر منير أن يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين ويشدو بأغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني".

وتحمل الاغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الاغنية: " ادي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم منير من قبل عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب" و"القدس" و "العمارة العمارة" و "شجر الليمون".