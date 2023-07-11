صورة صادمة.. إيمان البحر درويش على فراش المرض

نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.

وسبق أن كتبت أمنية إيمان البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة.

وكتبت “أمنية” ابنة إيمان البحر درويش،: "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها، يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر.. وفين إيمان البحر؟.. أبويا بخير، ومش تحت سيطرة حد، وماحدش معتقله.. ولكن هو في العناية المركزة؛ علشان حصل له انتكاسه.. فـ بدل ما تضيعوا وقت في أي كلام؛ ادعوله".



