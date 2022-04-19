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صورة اكتمال البدر يوم 16 رمضان تثير الجدل.. ومعهد الفلك يرد

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الثلاثاء، 19-04-2022 10:13 ص

أثار اكتمال البدر في 16 من هذا الشهر الهجري جدلاً واسعاً حول صحة صيام رمضان.
وحسم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الجدل المثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ظهور البدر مكتملاً في ذلك التوقيت أمر طبيعي.
وقال القاضي، إن معهد الفلك أصدر بياناً أعلن فيه أن هلال شهر رمضان يوم 2 أبريل.
وأضاف أن دار الإفتاء أكدت صحة الرؤية، لافتاً إلى أن ما يتم تداوله بشأن اكتمال القمر اليوم الموافق 16 أبريل أمر لا غرابة فيه.
وأوضح أن البدر المكتمل يظهر أمام الجميع، بينما لا يمكن رؤيته ناقصاً بالعين المجردة.
وأشار إلى أن نسبة الفروق في البدر تبدأ يوم 13 حتى يوم 17 من الشهر الهجري، وتكون بسيطة للغاية لا ترى بالعين المجردة، إذ تكون الرؤية يوم 14 بنسبة 100% ويوم 15 بنسبة 98% ويوم 16 بنسبة 95% إلخ، مبيناً أنه من الصعب أن ترى العين نسبة هذه الفروق أو النقص في البدر.
وتابع: "بيان معهد الفلك أكد أننا بدأنا شهر مضان في الموعد الصحيح، والإفتاء والرؤية الشرعية صدقت على بيان البحوث الفلكية بموعد رمضان يوم 2 أبريل".
وذكر أن "الخلاف والجدل يكون في حالة تضارب وتعارض بيان معهد الفلك مع دار الإفتاء حول رؤية هلال رمضان فقط، لكنهما اتفقا معاً على بداية شهر رمضان يوم 2 أبريل".
وأكد أن البيان الصادر من معهد الفلك صحيح، داعياً إلى الابتعاد عن الجدل والبلبلة بشأن اكتمال القمر ونقصانه.
كانت صور عديدة قد انتشرت عبر مواقع التواصل تظهر القمر بدراً، ما دعا عدداً من المتابعين إلى الاعتقاد بأن ذلك يعني أن اليوم ليس الـ16 من رمضان بل الـ15، ومن ثم فإن الصيام قد لا يكون صحيحاً، وهو الأمر الذي نفاه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جملةً وتفصيلاً.
 

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