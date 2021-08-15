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صورة ابن نيللي كريم في حفل زفافها تثير صدمة الجمهور

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نيللى كريم
Native
الأحد، 15-08-2021 11:25 ص

أثارت الصورة التي نشرها يوسف صبري، ابن الفنانة نيللى كريم من زوجها الأول، أثناء حضوره حفل زفاف والدته، صدمة لدى المتابعين والجمهور بشكل عام، حيث أصبح شابًا كبيرًا.
وفي التفاصيل، نشر يوسف صبري صورة عبر خاصية الستوري في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من حفل زفاف والدته ولاعب الإسكواتش هشام عاشور.
وظهر بالصورة إلى جانب عدد من أصدقائه.
والجدير ذكره أن يوسف هو إبن نيللي من زواجها الأول من المهندس بهاء صبري.
وكانت نيللي قد شكرت بعد ليلة زفافها كل من جعل يومها مثير للإعجاب، بحسب قولها.
ونشرت صوراً من جلسة التصوير التي خضعا لها، بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت تعليقاً قالت فيه: "نود أن نشكر كل من جعل يومنا فريدا ودافئاً، تهنئتكم كانت رائعة".

 

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