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صورة أحمد السقا في "الكبير أوي" تثير قلق الجمهور بشأن صحته.. ويعلق

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أحمد السقا
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 01:00 م

 

 

أثار الفنان أحمد السقا، حالة من القلق بين جمهوره بعد ظهوره في البرومو الدعائي لمسلسل "الكبير أوي 7" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2023 على شبكة قنوات ON.

 

وظهر السقا، في البرومو بشكل مختلف بالوجه، ما جعل البعض يتساءل هل ذلك تعب وإرهاق أم مرض أم تغيير في شكله بسبب الشخصية التي يظهر بها في المسلسل؟.

 

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور أحمد السقا في البرومو ، كالتالي: "أحمد السقا مغير شكله ولا هذا الطبيعي؟" ، "هو أحمد السقا عامل كده ليه أقسم بالله ما عرفته" ، "شوفت إعلان مسلسل الكبير أوي 7 وظهر أحمد السقا في لقطة استغربت شكله.. هو شكله عامل كدة ليه؟"، "هو ده أحمد السقا فعلا؟".

 

وعلق السقا قائلا: "أنا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سألوا عني، أنا بخير ولا أعاني من أي شيء ومش عارف مين مصدر مثل هذه الشائعات، وعموما مشاهدتكم للحلقة هتكون خير دليل وأتمني انكم تستمتعوا بالحلقة".

 

كما ردت الإعلامية مها الصغير، على الجدل المثار حول مرض زوجها الفنان أحمد السقا، وقالت: أحمد السقا بخير وصحته كويسة، يمكن لما شارك في برومو الكبير أوي 7 كان مرهق شوية إنما مفيش حاجة ولا أي مرض.

 

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