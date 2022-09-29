صورة أثارت الجدل.. ماذا كتبت زوجة على قبر زوجها بمقابر الفسطاط بعد وفاته؟

الخميس، 29-09-2022
12:43 م
انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي صور لرسائل سيدة فوق قبر
زوجها، والتي اعتادت أن تكتب لزوجها
على قبر
ه يومياً تفاصيل حياتها كأنه لا يزال حياً .
وأظهرت الرسائل
التي التقطها مصور يدعى بسام الشهاوي، تضارب مشاعر السيدة المكلومة، فتارة تقول
لزوجها المتوفى إنها بانتظاره وتارة أخرى تفصح له عن سيطرة اليأس عليها وتفكيرها
في الانتحار لطول غيابه.
كما بينت
الرسائل الموجودة في مقابر منطقة الفسطاط بالقاهرة، تمالك الزوجة لأعصابها وتصرفها
كأن شيئاً لم يكن، فتأخذ إذن الزوج لزيارة أقاربها وتطلعه على مستجدات أخبار
العائلة.
ولاقت تلك
الرسائل تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل، حيث عبر العديد من المغردين عن قلقهم
على السيدة والخوف على مصيرها، فيما أبدى آخرون إعجابهم بحبها المخلص لزوجها
والتزامها بزيارة قبر
ه يومياً.