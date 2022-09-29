الخميس 29 سبتمبر 2022
توقيت مصر 16:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موسيماني يصدم الجميع في أول حوار له: الأهلي كان بعيدًا عن منصات التتويج قبل التعاقد معي

القتلة والمقتول في صورة.. أول صور لزوجة صيدلي حلوان

مات أثناء ممارسة الرذيلة مع زميلته.. ما فعلته زوجته على قبره أمام أبنائه صادم!

رد مفاجئ من عادل إمام على إساءة فكري صادق لـ سعيد صالح

بيان عاجل من الحكومة حول نقص الأرز والسكر من الأسواق

صورة أثارت الجدل.. ماذا كتبت زوجة على قبر زوجها بمقابر الفسطاط بعد وفاته؟

الأهلي يضم صفقتين رسميًا.. وشوبير يعلن أسمائهما

إهداء لروحها .. سمية الخشاب توضح حقيقة تجسيد دور نيرة أشرف في فيلمها الجديد

كهرباه من عضوه الذكري.. السجن 6 سنوات لضابطين عذبا مواطنًا حتى الموت

مفاجآت في وفاة الصيدلي.. زوجته خانته مع صديق شقيقها ولم يدخل بزوجته الثانية

ADS
 

صورة أثارت الجدل.. ماذا كتبت زوجة على قبر زوجها بمقابر الفسطاط بعد وفاته؟

683810-28800
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 29-09-2022 12:43 م

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرسائل سيدة فوق قبر زوجها، والتي اعتادت أن تكتب لزوجها على قبره يومياً تفاصيل حياتها كأنه لا يزال حياً .

وأظهرت الرسائل التي التقطها مصور يدعى بسام الشهاوي، تضارب مشاعر السيدة المكلومة، فتارة تقول لزوجها المتوفى إنها بانتظاره وتارة أخرى تفصح له عن سيطرة اليأس عليها وتفكيرها في الانتحار لطول غيابه.

كما بينت الرسائل الموجودة في مقابر منطقة الفسطاط بالقاهرة، تمالك الزوجة لأعصابها وتصرفها كأن شيئاً لم يكن، فتأخذ إذن الزوج لزيارة أقاربها وتطلعه على مستجدات أخبار العائلة.

ولاقت تلك الرسائل تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل، حيث عبر العديد من المغردين عن قلقهم على السيدة والخوف على مصيرها، فيما أبدى آخرون إعجابهم بحبها المخلص لزوجها والتزامها بزيارة قبره يومياً.

 

إقرأ ايضا

232

القتلة والمقتول في صورة.. أول صور لزوجة صيدلي حلوان

e1-3

مات أثناء ممارسة الرذيلة مع زميلته.. ما فعلته زوجته على قبره أمام أبنائه صادم!

8651711_1565789445

رد مفاجئ من عادل إمام على إساءة فكري صادق لـ سعيد صالح