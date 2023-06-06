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صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية....تفاصيل

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رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء
الثلاثاء، 06-06-2023 04:43 ص نسمه عبد الوهاب
أكدرئيس الوزراء أهمية صناعة السيارات، موضحًا أنها تحتل أولوية لدى رئيس الجمهورية مدبولي: صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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شوبير يكشف حقيقة تحرك الأهلي ضد حكم مباراة العودة أمام الوداد المغربي

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