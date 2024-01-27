الأحد 28 يناير 2024
توقيت مصر 00:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من "السيسي" على فوز منتخب مصر لكرة اليد بكأس أفريقيا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يناير 2024 في الشركات

"كريم" تطلق خدمة لدعم السياحة في المدينة المنورة...تفاصيل

رئيس جنوب إفريقيا يعلّق على قرار محكمة العدل الخاص بإسرائيل

صلاح ينشر أول صورة "للعلاج" في ليفربول وميدو يسخر

«مفتوحة مجانًا».. 5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية مباشرة

أول تعليق من ميرهان حسين على ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطبيبها السابق

قفزة هائلة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

ابتداءً من الغد.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

مصطفى الفقي: مصر سترسل قوات عسكرية إلى الصومال لمواجهة إثيوبيا في هذه الحالة

صلاح ينشر أول صورة "للعلاج" في ليفربول وميدو يسخر

BB1hhtez
محمد صلاح
السبت، 27-01-2024 10:38 ص نسمه عبد الوهاب
نشر محمد صلاح الصورة الأولى لتمارينه، منذ مغادرته بعثة المنتخب المصري المشارك في كأس أمم إفريقيا، وعودته إلى ناديه ليفربول.
وكان النجم المصري قد أصيب في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في كأس الأمم الإفريقية، قبل أيام، وقرر السفر إلى ليفربول لتلقي العلاج اللازم، على أمل العودة للمنتخب في حال تشافيه، واستمرار "الفراعنة" في البطولة.

ولقي صلاح حملة انتقادات كبيرة في الأوساط الرياضية والجماهيرية في مصر، بعد قرار السفر لليفربول، وترك المنتخب في البطولة، من أجل تلقي العلاج الأمثل.

ونشر صلاح أول صورة له خلال التمرينات العلاجية، داخل مقر تدريبات نادي ليفربول.

وظهر صلاح في الصورة وهو يمشي ويشد على ساقيه مشدا مطاطيا.
هذه الصورة لاقت "سخرية" من البعض، بسبب التمرينات البسيطة التي قام بها صلاح، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو.
وسخر ميدو من بساطة التمرينات، التي أشار إلى أن صلاح لا يحتاج إلى أن يكون في ليفربول كي يمارسها، مثل عملية المشي بالمشد المطاطي.
تغريدة صلا
وجاءت الصورة بعد ساعات من نشر صلاح "تغريدة" على موقع "إكس" أكد فيها أنه سيبدأ العلاج، وهاجم المشككين بطريقة ساخرة

وفي التغريدة التي كتبها باللغة العربية، قال صلاح إنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل لكي يكون جاهزا للعودة إلى المنتخب في أقرب وقت.
وقال:"بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه".

وأضاف :"بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر"، في إشارة إلى المنتقدين الذين اتهموه بأنه يقدم ولائه لقميص ليفربول على ولائه لمنتخب بلاده.
يذكر أن المنتخب المصري تأهل بصعوبة لدور الـ16 من أمم إفريقيا، حيث سيواجه منتخب كونغو الديمقراطية مساء الأحد.

إقرأ ايضا

dR_lpT4Z

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يناير 2024 في الشركات

BB1hkiB6

"كريم" تطلق خدمة لدعم السياحة في المدينة المنورة...تفاصيل

BB1hkddB

رئيس جنوب إفريقيا يعلّق على قرار محكمة العدل الخاص بإسرائيل

أخبار متعلقة

BB1hj0MA

«مفتوحة مجانًا».. 5 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية مباشرة

BB1gXVHb

حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

elbashayer-2024-01-09_408483

"عيب عليكم".. أحمد موسى يوجه رسالة محرجة لـ محمد صلاح

AA1mAQTQ

محمد صلاح يوجه رسالة لاتحاد الكرة المصري قبل كأس أفريقيا

659946284c59b7048c46a5d3

الفيديو الكامل لممازحة الرئيس لـ كهربا أثناء مصافحته: أنا حاسس بالكهربا