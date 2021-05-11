صلاح يخرج عن صمته بعد حالة الغضب: طفح الكيل

الثلاثاء، 11-05-2021
09:01 م
أبدى محمد صلاح
، جناح نادي ليفربول
الإنجليزي، دعمه للفلسطين
ين
ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في أول تعليق له بعد حالة الصمت التي لازمته
طوال الأيام الماضية تزامنًا مع اعتداء الاحتلال على المسجد الاقصى وتهجير الأهالي
بالقوة.
ونشر صلاح صورة له أمام المسجد الأقصى، معلقًا:""إنني
أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات
الأربع الماضية" بوريس جونسون".. إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف
العنف وقتـل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل."
وتشهد الأراضي الفلسطين
ية المحتلة حالة من التوتر وتصاعد
العنف، لا سيما بالقدس الشرقية وما حولها، وتواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون
المتطرفون تكثيف هجماتهم ضد المدنيين الفلسطين
يين ومحاولاتهم في تجريد العائلات الفلسطين
ية
من منازلها وتطهير القدس عرقيا من الفلسطين
يين.
وكان المحترفون المصريون محمد النني وعمرو وردة وأحمد حسن
كوكا قد أظهروا تعاطفهم مع القضية الفلسطين
ية أمام الانتهاكات الصهيونية.