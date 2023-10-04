صلاح عبدالله يكشف لأول مرة سبب غضب عادل إمام منه

الأربعاء، 04-10-2023
02:30 م
أطل الفنان الكبير صلاح عبدالله
في لقاء إعلامي جديد تحدث خلاله عن الكثير من الأسرار والخبابا، بما في ذلك علاقته بعدد من النجوم.
وكشف عبدالله، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، أن موقفا جمعه بالـ"الزعيم" عادل إمام
بسبب مسلسل "الدالي"، بطولة الراحل نور الشريف، وهو العمل الذي شارك فيه صلاح وكان من المحطات المهمة في مسيرته الفنية.
وقال صلاح عبدالله
: "مسلسل الدالي
كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي، وعادل إمام
كلمني وسألني قلت معرفش".
وتابع: "وطبعا بهدلني في التليفون، وقال: (أنا عادل إمام
الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف)، لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".
واعتبر صلاح عبدالله
الجزء الأول من مسلسل "الدالي" من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، كونه شارك الفنان المخضرم الراحل نور الشريف البطولة لأول مرة، بعد أن جمعه به عدد من الأدوار الصغيرة.
وتطرق عبدالله للحديث عن الفنان نور الشريف، قائلا: "بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في 31 أشغال، وكتيبة الإعدام، وقلب الليل، ووقتها شوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة، وبعدها دخلنا مسلسل الدالي
، وأيضا فيلم دم الغزال".
وأكمل: "في دم الغزال نور الشريف كان عايز يعمل دوري (دور عبدالستار)، لكن المؤلف وحيد حامد صمم أنا أعمله، ونور الشريف قال له إنت صح".
أيضا كشف الفنان صلاح عبدالله
، خلال اللقاء، أنه عارض فكرة دخول ابنته الإعلامية دنيا مجال التمثيل بسبب صعوبة المهنة وليس اعتراضًا عليها، مشيرًا إلى أنه أشفق عليها من هذا التعب.
وقال الفنان الكبير: "المهنة صعبة جدًا، بشوف زميلاتي بيتعبوا جدًا، كأب أشفقت على بناتي من هذا التعب وليس اعتراضًا على مهنة التمثيل، وحاولت أقاوم حبها للتمثيل بسبب صعوبة مهنتنا، إحنا الشغل عندنا أحيانًا 14 و20 ساعة، وشغل بالليل وسفر".