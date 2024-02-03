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صفقة تاريخية: رونالدو يصبح شريكا في نادي النصر!

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رونالدو
السبت، 03-02-2024 04:42 ص نسمه عبد الوهاب
فجر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا عن رغبة الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو في شراء حصة استثمارية في نادي النصر
وقال الشنيف، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "دورينا غير": "رونالدو قد يشتري حصة من نادي النصر بالفعل."
ومن جانبه، أكد الإعلامي البرتغالي برونو سانتوس، أحد المقربين من رونالدو، في تصريحات عبر نفس البرنامج أن رونالدو قد يشتري حصة من نادي النصر بالفعل.

وأضاف الإعلامي البرتغالي: "رونالدو يُريد أن يكون الآن جزءًا من هذا النادي ومن هذا المشروع". 

وتابع سانتوس: "رونالدو يقدر اهتمام النصر به، ويريد أن يرد الجميل للنادي من خلال المساهمة في مشروعه المستقبلي".

واستشهد الإعلامي البرتغالي بحديث رونالدو عن الدوري السعودي ودفاعه عن السعودية قائلاً: "وكأنه يدافع عن بلده ووطنه البرتغال، رونالدو يعترف بالجميل". 

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