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صفعته على وجهه.. سيد صادق: لا زلت أعاني من قلم هذه الفنانة حتى اليوم

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سيد صادق
Native
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الإثنين، 21-02-2022 12:13 م


قال الفنان الكبير سيد صادق إن أصعب مشهد له أمام الكاميرا ، كان في فيلم " خلي بالك من عقلك"، بعد أن قامت الفنانة شيريهان بضربه بالـ"قلم" على وجهه.
وتابع سيد صادق خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أن: "شريهان في فيلم "خلي بالك من عقلك"، ضربتني "قلم" على وجهي أثناء أحد المشاهد في الفيلم، والمشهد تمت إعادته 3 مرات، وللأسف كانت صفعة قوية من شريهان لأنها كانت في منتهى الحدية نتيجة الشخصية تتطلب ذلك، وأخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع وما زلت أعاني منه حتى الآن، والفنانة شريهان كانت لا تمثل لكن بتعيش الشخصية بكل أحاسيسها".
وأضاف صادق، أن بدايته في التمثيل ترجع إلى أيام المدرسة، حيث "كنت زميلا للفنان نور الشريف، ولكن لم ألتحق معهد التمثيل نتيجة العمل".
وتابع: "أنا رجل أعمال ومستورد قطع غيار وتاجر سيارات في السابق، ولكني اعشق التمثيل وهو هواية"، وعن اختياره دائما في أدوار الشر قال إن "المخرجين حصروني في تلك الادوار بسبب بنيتي الجسدية".
 

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