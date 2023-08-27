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صفحة جهاز تنمية المنيا الجديدة تنشر صور مخلة.. والجهاز: مخترقة

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ارشيفية
الأحد، 27-08-2023 12:10 م


تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية المنيا الجديدة، أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى الاختراق والسرقة خلال الأيام القليلة الماضية، على يد أشخاص مجهولين.

 

ونشر الأشخاص المجهولون -الهكر- الذين سرقوا الصفحة الرسمية لجهاز تنمية المنيا الجديدة على فيس بوك، عددا من مقاطع الفيديو والصور المخلة بالآداب؛ ما تسبب ذلك في انتشار حالة كبيرة من الغضب والجدل بين متابعي الصفحة.

 

وتبين أنه تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز تنمية المنيا الجديدة من قبل شخص أجنبي، والذي غيّر الصورة الشخصية للصفحة على الفور بعد دقائق من اختراقه الصفحة، بالإضافة إلى أنه نشر عددًا من مقاطع الفيديو والصور المخلة بالآداب وغير أخلاقية.

 

 

ومن جهته، قال المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الوزارة بواقعة سرقة الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك من أجل إغلاقها؛ وذلك حتى تتم معالجة الوضع.

 

وأوضح رئيس جهاز المنيا الجديدة، أنه جرى تحرير محضر في مباحث الإنترنت وإبلاغ كافة الأجهزة الرقابية بالواقعة، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية تتولى التحقيق عقب غلق الصفحة بشكل نهائي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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