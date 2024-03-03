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صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

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الأحد، 03-03-2024 01:38 م


أنهى عريس "صعيدي" حياة عروسه بسبب خلافات بينهما بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية في محافظة القاهرة.
وتفصيلاً؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة امرأة داخل شقة في المطرية، وتبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما.
وبالفحص اتضح وجود إصابات بالغة في جسدها تمثلت في كدمات وكسور، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.
وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، بعد أيام من زواجهما، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربًا إلى أسرته في سوهاج.

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