صديق محمد الشمري يكشف آخر تطورات حالة زوجته وأطفاله
ا
Native
Teads
السبت، 18-12-202108:50 ص
كشف عبدالرحمن العمار، صديق مشهور “سناب شات” السعودي الراحل محمد الشمري، آخر تطورات حالة أسرته
الصحية، حيث ترقد زوجته وأبنائه الثلاثة في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم لحادث مروري
مروع أسفر عن وفاة “الشمري” وطفله الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وطفلته التي تبلغ 5 أعوام.
وسادت حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في السعودية، بعد وفاة محمد الشمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، والذي نشر فيديوهات
له ولأطفاله أثناء سفره إلى الرياض وطلب الدعاء من متابعيه كي يصل بالسلامة لكن القدر
لم يمهله وتوفى في حادث مروري.
وقال صديق “الشمري”، إن زوجته وأبنائه الثلاثة يرقدون في
المستشفى، لكنه أكد أن حالتهم مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم.