الأربعاء 29 يونيو 2022
توقيت مصر 23:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو يثر الجدل لـ شيماء جمال قبل مقتلها.. ماتت ولم تلتزم بنصائحها لمتابعيها

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

العثور على جثة ممثلة أفلام مخلة عارية ومربوطة في شجرة

صديقة شيماء جمال تفجر مفاجأة عن ما شاهدته في جسدها بعدما ناظرت الجثة في المشرحة

حادث مروع بالكويت يسفر عن وفاة 5 مصريين و4 آخرين حالتهم حرجة

الخطيب: "يانكون" لن يغادر الأهلي وهذه مهمته الجديدة بعد التعاقد مع"سواريز"

شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

ADS
 

صديقة شيماء جمال تفجر مفاجأة عن ما شاهدته في جسدها بعدما ناظرت الجثة في المشرحة

62bc07c14c59b734fa5ba3d8
شيماء جمال
Native
Teads
الأربعاء، 29-06-2022 12:13 م

كشفت علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، التي عثر على جثتها بعد اختفائها لأيام، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مفجرة مفاجآت جديدة عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضحت علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، أنها والإعلامية الراجلة "أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكنت معها في شغلها وفي برنامجها"، مضيفة: "كل ما أثير على السوشيال ميديا بأن الإعلامية شيماء جمال كانت متزوجة المستشار عرفيا، هو كلام عار من الصحة وخاطئ".

وأكدت علياء سلامة أن صديقتها الراحلة "كانت متزوجة من المستشار قاتلها منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا زواج رسمي".

وأشارت إلى أن "كل ما قيل بأن شيماء  قتلت بالرصاص وتم رميها بميه نار على وجهها غير صحيح"، متابعة: "أنا شفت شيماء النهاردة في المشرحة، ووجهها كان سليم ولم يوجد في رأسها سوى خبطة الطبنجة وآثار للجنزير الذي كانت ملفوفة به، وخرجت به من التربة، الذي كان سيادة المستشار حافرها في المزرعة".

وأكدت أنها "لم يسبق أن رأت عنف بين المذيعة وزوجها"، مكملة: "مهما كان يحدث بينهم من مشادات كلامية أمامي أو أمام أي أحد من أقاربهم، لم تكن تصل إلى مرحلة القتل، لكن كانت تصل إلى المصالحة والطبطبة، إنما التدبير لقتل لم أشاهدها".

وكشفت علياء سلامة أن "طفلة القتيلة والتي تسمى جنى، هي موجودة مع زوجها الأول والد الطفلة"، مؤكدة أنها (الابنة) "ليست ابنة المستشار".

وعلقت علياء على معرفتها بمكان تواجد المستشار بالقول: "آخر معلوماتي إنهم كانوا مسافرين دبي الثلاثاء الماضي قبل ارتكاب الجريمة، حيث كانوا من المفترض أنهم مسافرين يوم الثلاثاء لكن الحادثة وقعت يوم الاثنين، وأنا معرفش هو سافر دبي أو لبنان، لأن تليفوناته من يوم الاثنين كلها أغلقت بعدما حرر المحضر باختفاءها وبحثه عنها معنا"، مشيرة إلى أن ا"لمذيعة شيماء جمال قتلت يوم الإثنين الماضي وليس من 20 يوما، وبعدما قتلها زوجها حرر محضرا باختفاءها".
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو يثر الجدل لـ شيماء جمال قبل مقتلها.. ماتت ولم تلتزم بنصائحها لمتابعيها

Capture

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

download

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

أخبار متعلقة

hqdefault

ألفاظ خارجة سبب مقتل شيماء جمال.. شريك المتهم يكشف مفاجآت

62baa7fb4c59b708df526705

محامي الشاهد الوحيد في قضية شيماء جمال يفجر مفاجآت جديدة

8080_7

«المشاغبة».. ما لا تعرفه عن «مذيعة الهيروين» شيماء جمال

Picsart_22-06-27_23-43-40-469

أخفاه 7 أيام في الساحل.. شريك المستشار في قتل شيماء جمال يكشف تفاصيل الجريمة

images-2022-06-28T011947.179

أول صورة للمستشار قاتل زوجته شيماء جمال والطب الشرعي يفجر مفاجأة

ش_0

مستشار كبير.. التفاصيل الكاملة لمقتل الإعلامية شيماء جمال على زوجها العرفي