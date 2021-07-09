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صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

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الجمعة، 09-07-2021 02:12 م

أعلنت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، إسدال الستار على قضيتها مع ابنتها حلا بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها، برد مبلغ مالي كانت قد استدانته من ابنتها.
ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.
وأكد بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها ”عبدالله“.
يذكر أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في مارس حكما بإدانة منى السابر بالسجن سنة مع النفاذ في المبلغ محل النزاع، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، قبل أن يتم تمديد المهلة مجددا.
 

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