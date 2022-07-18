صدور تقرير الطب الشرعي عن قاتل نيرة أشرف.. ماذا قال؟

الإثنين، 18-07-2022
02:17 م
نشرت وسائل إعلام
التقرير الطبي الخاص بالمتهم محمد عادل
قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أمام بوابة
جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي، بسبب رفضها الإرتباط والزواج منه، وذلك في
القضية رقم القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة
إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.
وكشف التقرير- حسب صدى
البلد- الذي تم توقيعه على المتهم محمد عادل
عقب القبض عليه من قبل الطبيبة رباب
محمد على، تبين وجود اشتباه كدمات على الرقبة والوجه والأذن وخلف الأذن وجرح قطعي
صغير بالأنف وتمت خياطته غرزتان فقط لاغير وتورم بالأنف وكسر بالأنف، وتم عمل علاج
تحفظي له.
وكشفت التحقيقات عن
محتويات الحقيبة الخاصة بالمجني عليها وهي عبارة حقيبة جلدية حريمي سوداء اللون ،
وكذا هاتف محمول ماركة ايفون 11 أبيض اللون بجراب بنفسجي فاتح اللون ، وكذلك ولاعة
بلاستيكية ، ومبلغ مالي واحد وعشرون جنيها ونصف، وكذلك وصلة شاحن وسماعة سلك، وعدد
اثنين ميدالية بكل منهما مفتاحين، وشريط دوائي مدون عليه - نايت کالم - وعدسات
لاصقة ، وملقاط معدني، وعدد اثنان تذكره ورقية مدون على كلا منهما - سركيس -
أحداهما مدون عليها 6/11 والأخرى مدون عليها الاثنين ٢/٢٠وسلسله صغيرة الحجم ذهبية
اللون بها دلايات صغيره الحجم وعبوة حمراء اللون مستحضر للشفاه.
كما كشفت التحقيقات
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد
العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة
لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام
الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.