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صدمه من الخلف.. الأمن يكشف هوية الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

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الفنان الراحل وابنته ريهام
الإثنين، 04-12-2023 10:29 ص


كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في 6 أكتوبر.
وتلقى ضباط قسم أول أكتوبر، بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل من عبدالغفور محمد عبدالجواد، وشهرته "أشرف عبدالغفور"، 83 سنة، (متوفى)، وزوجته 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.
وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الواحات، اصطدمت بهما من الخلف سياره قيادة شاب يدعى "مهند. أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.
تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.
كما أثبتت المعاينة أنه في أثناء سير سيارة تقل الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته امتداد الطريق الدائري، اصطدمت به سيارة من الخلف ليفقد تحكمه في عجلة القيادة.
الفنان الراحل أشرف عبد الغفور اصطدم بالرصيف ما تسبب في تضرر السيارة لينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

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