صدمة.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يتخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر

الخميس، 10-11-2022
08:51 ص
أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قفز وكيل اللاعبين
الشهير
حازم الحديدي
من الطابق العاشر لانهاء حياته وأجرت مناظرة لجثمانه لبيان ما به من
اصابات.
وكشف التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على المتوفى عن اصابته بكسور
بالقدمين وتهشم بالقفص الصدري علاوة على نزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية نتيجة
السقوط من علو.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث مصرع حازم
الحديدي وكيل اللاعبين
الشهير بعد إنهاءه حياته صباح اليوم قفزا من الطابق العاشر
بمنطقة الدقي لمعاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.
وتبين أن عمال شركة في العقار الذي يقطن به وكيل اللاعبين
الشهير فوجئوا
بجثته في منور العقار ما دعاهم لابلاغ "البواب" بالأمر سريعا بعد
اعتقادهم تعرضه لجريمة وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم
مات" وأبلغ شرطة النجدة على الفور وأسرة وكيل اللاعبين
.
وكشفت التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث
عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة حازم الحديدي
وأنه يعالج من مرض الاكتئاب منذ مدة
طويلة وأن مرضه دفعه لإنهاء حياته قفزا من الطابق العاشر كما أن أسرته أكدت مرضه
النفسي ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو تشتبه في الحادث جنائيا.
تحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.