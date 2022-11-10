الخميس 10 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حسام حبيب يرد على شقيق شيرين ويسخر منه: يا بطيخة

رد مصري قوي على بيان الأمم المتحدة بشأن علاء عبدالفتاح

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل رجلًا بـ 12 رصاصة بعدما حاول ذبح فتاة في الشارع

بالصور.. أول متحول جنسيًا يفوز بلقب ملكة جمال بولاية أمريكية

الأزمة تتصاعد.. تطور جديد في خلاف إمام عاشور مع إدارة الزمالك

«كده كتير يا جماعة».. عامل النظافة الشهير يوقع عقد عمل مذيع في راديو

صدمة.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يتخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر

تقارير: غياب ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم

سائحة تتعرى تمامًا أمام تمثال أبوالهول.. وبيان رسمي يوضح ما حدث

شقيق شيرين يرد عليها ويكشف مكان إقامتها مع حسام حبيب

ADS
 

صدمة.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يتخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر

307044_0
الحديدي مع الشناوي
Native
Teads
الخميس، 10-11-2022 08:51 ص

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قفز وكيل اللاعبين الشهير حازم الحديدي من الطابق العاشر لانهاء حياته وأجرت مناظرة لجثمانه لبيان ما به من اصابات.

وكشف التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على المتوفى عن اصابته بكسور بالقدمين وتهشم بالقفص الصدري علاوة على نزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية نتيجة السقوط من علو.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث مصرع حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير بعد إنهاءه حياته صباح اليوم قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي لمعاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.

وتبين أن عمال شركة في العقار الذي يقطن به وكيل اللاعبين الشهير فوجئوا بجثته في منور العقار ما دعاهم لابلاغ "البواب" بالأمر سريعا بعد اعتقادهم تعرضه لجريمة وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم مات" وأبلغ شرطة النجدة على الفور وأسرة وكيل اللاعبين.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة حازم الحديدي وأنه يعالج من مرض الاكتئاب منذ مدة طويلة وأن مرضه دفعه لإنهاء حياته قفزا من الطابق العاشر كما أن أسرته أكدت مرضه النفسي ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو تشتبه في الحادث جنائيا.
تحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

إقرأ ايضا

050B222B-913C-418F-858A-71990D1A440F

حسام حبيب يرد على شقيق شيرين ويسخر منه: يا بطيخة

000_32N43AX

رد مصري قوي على بيان الأمم المتحدة بشأن علاء عبدالفتاح

اا

بالصور.. أول متحول جنسيًا يفوز بلقب ملكة جمال بولاية أمريكية