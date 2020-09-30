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صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

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نورين ووالدها
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:51 م محمد فضل

عمت حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين النشطاء بعد الإعلان عن وفاة الفتاة العشرينية نورين الغرابلي، حزنًا على وفاة والدها متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.
و «نورين الغرابلي»، توفيت بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،عقب تعرضها لوعكة صحيه مفاجئة بعد رحيل والدها فرج الغرابلي مدرس الجغرافيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أوائل الشهر الماضي.
وكانت الفتاة الراحلة قد ارتبطت روحيا بوالدها وهو ما أثار حزنها وأصابها بحالة من الصدمة والبكاء المستمر حزنا على رحيله بشكل مفاجئ بسبب فيروس كورونا.
من جانبه قالت الدكتورة ماجدة الخواجة (إحدى سيدات المجتمع المحلاوي)، إن وفاة الفتاة الراحلة جاء نتيجة تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابة بـ"الذئبة الحمراء" عقب وفاة والدها وحزنها الشديد على فراقه وعلاجها لعدة أسابيع متوالية بأحد المستشفيات بمدينة المنصورة حتى وافتها المنيه.
وأكدت الخواجة أن أسرة الفتاة حريصة على استلام جثمانها وإنهاء إجراءات غسلها استعدادا لتشييع جثمانها من أحد المساجد بوسط المدينة العمالية لدفنها بمقابر العائلة.



 

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